الجيش يتقدم في عدة محاور بطرابلس

أخبار ليبيا24

قالت شعبة الإعلام الحربي اليوم الجمعة إن وحدات الجيش الوطني إلى ما بعد معسكر اليرموك بمحور صلاح الدين، مشيرة إلى أنها تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية.

من جهته قال المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي إن اللواء 106 مجحفل وكتيبة العاديات نجحت في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرملة وكوبري السواني وغنمت مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد.

وأضاف، أن كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 115 مشاة تتقدمان باتجاه معسكر حمزة ونقاط جديدة معلومة لغرفة عمليات المنطقة الغربية.

وتابع أن مدفعية الجيش الوطني نجحت في تدمير تمركزات ونقاط العدو جنوب غرب طرابلس.

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