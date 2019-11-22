تونس :تفكيك شبكة مختصة في التنقيب على الآثار

أعلنت وزارة الداخلية التونسية ،الجمعة ،عن تفكيك شبكة مختصة في التنقيب عن الآثار والبحث عن الكنوز ناشطة بجهتي تونس العاصمة وبوعرادة من ولاية سليانة شمال غربي تونس.

وقالت الداخلية ،إن وحدة أمنية مختصة قامت بإعداد كمين مُحكم للإطاحة بكافة عناصر الشبكة حيث أمكن إيقاف 7 أشخاص ضالعين في العملية وحجز كمية هامة من القطع الآثرية (2500 قطعة) متأتية من عمليات التنقيب بجبال بوعرادة سعت المجموعة إلى التفريط فيها بالبيع.

وتم التنسيق مع المعهد الوطني للتراث لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة على القطع المحجوزة حيث تبيّن أن جميعها أصلية ذات قيمة تاريخية نادرة لا يمكن تقديرها بثمن وقد تم تأمين المحجوز لدى مصالح المعهد المذكور.

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