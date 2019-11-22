25620 حالة تلقت الطعم الواقي من مرض الإنفلونزا في بنغازي خلال أسبوع

كشف المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات في بنغازي رمضان الفيتوري، أن 25620 حالة تلقت الطعم الواقي من مرض الإنفلونزا في المدينة خلال الأسبوع الأول من حملة التطعيم ضد المرض.

وانطلقت في بنغازي، السبت الماضي، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية التي تستهدف كبار السن بدءًا من الخمسين عامًا، والنساء الحوامل في جميع المراحل ومقدمي الخدمة الصحية العاملين بالمرافق الصحية، والمصابين بالأمراض المزمنة «السكري، والقلب، والجهاز التنفسي، والجهاز الدوري، والكلى، والجهاز العصبي، ونقص المناعة».

انطلاق حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في بنغازي

يُشار إلى أن معظم مرضى الأنفلونزا الموسمية يتماثلون للشفاء من الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع واحد، ولكن يمكن للأنفلونزا أن تتسبّب في حدوث حالات مرضية وخيمة، أو أن تؤدي إلى الوفاة إذا ألمّت بإحدى الفئات الشديدة الخطورة ككبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والنساء الحوامل، ويعتبر التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية أفضل وسيلة للوقاية.

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