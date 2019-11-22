أعمال رصف الطرق في بنغازي “على قدم وساق”

تتواصل أعمال رصف الطرق بمدينة بنغازي حيث باشرت الشركات برصف عدد من الشوارع بحي الأنصار تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

كما شرعت البلدية في إعادة رصف الطريق الدائري الأول ابتداء من تقاطعه مع شارع الجزائر، إلى شارع أحمد رفيق المهدوي، بتنفيذ شركة الربيان للمقاولات، وتأتي هذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي بهدف إعادة الخدمات الأساسية للمدينة في مختلف المجالات.

وعقد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة ومستشار رئاسة الوزراء في الحكومة المؤقتة عبدالكريم الحضيري اجتماعا مع عدد من مهندسي مشروعات بلدية بنغازي وهيئة الشباب والرياضة.

يشار إلى أن جهودا حثيثة تبذل في بنغازي لـلبدء بصيانة مقر بيوت الشباب في المدينة الرياضية لتفعيلها وإعادة الحياة إليها من جديد في أقرب وقت ممكن وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة قد تسلمت هذا المشروع بالتنسيق مع عميد بلدية بنغازي ورئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية.

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