376 حالة اشتباه بـ “اللشمانيا” في 6 أيام

قالت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إنها سجلت 376 حالة اشتباه بالليشمانيا.

وذكرت الإدارة خلال النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـــ45 من الفترة 04 نوفمبر حتى 10 نوفمبر أنها سجلت 20 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان منقولة بالمياه، و 18 حالة اشتباه بالإسهال الدموي، إضافة إلى رصد عدة حالات ” اشتباه” ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي والتي بلغت 15 حالة اشتباه، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 8 حالات اشتباه، فضلا عن عدد 6 حالات اشتباه سعال ديكي.

وذكرت الإدارة خلال نشرتها الوبائية أن الأسباب الرئيسية للأمراض هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.

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