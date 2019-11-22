آمر الهندسة العسكرية بطبرق: مليون لغم مزروعة حول طبرق من مخلفات الحرب العالمية الثانية

أخبار ليبيا 24- خاص

كشف عميد رمضان رجب العوامي آمر شعبة الهندسة العسكرية بمنطقة طبرق العسكرية لأخبار ليبيا 24 اليوم الجمعة وجود نحو مليون لغم زُرعت إبان الحرب العالمية الثانية حول طبرق، التي كانت مسرحا للحرب بين قوات الحلفاء والمحور عام 1942.

وقال العوامي، إن أغلب هذه الألغام زرعت في منطقة سيدي رزق جنوب طبرق بـحوالي 25 كيلو مترًا، إضافة إلى مناطق أخرى من بينها جنوب منطقة القرضبة وجنوب عين الغزالة الواقعتين غرب المدينة.

وأفاد العوامي، أن منطقة سيدي رزق كانت أول نقطة لتجمع الجيشين النيوزلندي والأسترالي، مشيرًا إلى أن هذه الألغام زُرعت من قبل دول المحور المتمثلتان ألمانيا وإيطاليا ودول الحلفاء التي تمثلت في كل من بريطانيا وفرنسا وأستراليا.

وذكر العوامي، أن في الأول من إبريل من عام 2017 شهدت سيدي رزق توقيع ليبيا والأمم المتحدة على اتفاق لإزالة هذه الألغام.

وقال، “نطالب العالم بنظرة إلى مدينة طبرق التي كانت ساحة للحرب العالمية الثانية لما عانته هذه المدينة وسكانها من قتل وبتر للأطراف للرعاة والمزارعين والصيادين وغيرهم”.

وأضاف، “أن ليبيا عضو مشترك في معاهدة إزالة الألغام ولكنها مازلت مزروعة وتشكل خطرًا مميتًا للمواطنين الليبيين وخاصة سكان طبرق وضواحيها”.

وتابع، “نطالب المنظمات الدولية والأمم المتحدة بتزويدنا ببدل واقية وكاشفات وكاسحات الألغام وتزويدنا بالخرائط التي توضح حقول الألغام المزروعة”. وشدد على ضرورة تضامن العالم وكل المنظمات الدولية والأمم المتحدة لنزع هذه الألغام لحماية الناس المتضررين منها.

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