إنقاذ 43 مهاجرا إفريقيا بسواحل جربة التونسية قادمين من ليبيا

أخبار ليبيا 24

أنقذت وحدة عائمة تابعة للمنطقة البحرية بجربة التونسية، قرابة 43 مهاجرا إفريقيا فجر أمس الخميس، بعد أن نفذ وقود قاربهم على بعد 10 أميال من ميناء حومة السوق بتونس، بعد أن غادروا السواحل الليبية الإثنين الماضي متجهين نحو إيطاليا، وفق ما ذكر الناطق باسم إقليم الحرس البحري بتونس رشيد البوزيدي.

وقال البوزيدي، إن هؤلاء المهاجرين ينحدرون من جنسيات إفريقية مختلفة، من بينهم 23 إثيوبيا و15 إريتريا وخمسة صوماليين، وتتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاما من ضمنهم 11 امرأة، موضحا أنهم قد عثر عليهم إثر مكالمة لاسلكية من أحد البحارة الموجودين بالمنطقة البحرية بجربة، وقد اتجهت على إثرها وحدة عائمة كانت متمركزة في دوريّة عرضية ونقلتهم إلى ميناء حومة السوق.

وأضاف البوزيدي في سياق تصريحاته، أن أحد المهاجرين الأثيوبيين نقل إلى المستشفى الجهوي “الصادق مقدم” بجربة، بسبب إصابته بوعكة صحية خلال الرحلة، فيما أحيل بقية المهاجرين إلى فرقة الإرشاد البحري بجربة التي تعهدت بالموضوع.

يشار إلى أن النيابة العمومية قد أذنت بتوجيه المهاجرين إلى الهلال الأحمر التونسي بجرجيس لإيوائهم بمركز المهاجرين بالمنطقة وتقديم الإحاطة اللازمة لهم.

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