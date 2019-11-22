أعمال كهربائية لتحسين شوارع طبرق

قال رئيس قسم الإنارة بالدائرة الـمالية لتوزيع كهرباء طبرق محمد الشاعري في تصريح لـ218 إن القسم بدأ في العمل على تهيئة قواعد تركيب مائة بدل فاقد، وذلك من جزيرة البوستر حتى نادي الغوص، مضيفا أنه سيتم تركيب أعمدة إنارة لطريق محلات النيبو لأول مرة.

وكانت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة قد سلمت الشحنة الأولى من احتياجات الكهرباء لإدارة توزيع طبرق والمكونة من كميات كبيرة من أعمدة خشبية بطول تسعة أمتار وعشرة أمتار وكوابل مختلفة القدرات وعوازل ضغط عال ومنخفض، إضافة إلى عدد كبير من المواد التي من شأنها حل كافة اختناقات الشبكة، مؤكدا أن الهدف من هذه الشحنة توفير كافة احتياجات الشبكة لا سيما مع قدوم فصل الشتاء.

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