اخبار ليبيا الان

المشري: لا يمكن أن نرضى بوجود حفتر في المشهد الليبي

تم النشر منذُ 49 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إننا قدّمنا لعديد الدول المشاركة في اجتماعات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا خطوطًا حمراء لا يمكن التنازل عنها.

وأوضح المشري، في لقاء تلفزيوني مع قناة الحوار التونسي قبل أيام، أن الخطوط الحمراء تمثلت في “التشبث باتفاق الصخيرات السياسي ولا يمكن أن نرضى بفرض الرأي بالقوة ولا يمكن وجود حفتر في أي مشهد سياسي قادم”.

وكان المشري، قد طرح في أكتوبر الماضي مبادرة من خمسة محاور لحل الأزمة السياسية في ليبيا، تتضمن آجالا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتضمنت المبادرة، وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الوطني من طرابلس، وتعديلات دستورية، وخطة زمنية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • انت تافه لا وزن لك انت والخوان مكانكم السجون وخارج اى معادلة فمن يفرض الشروط هو الجيش الوطنى المسيطر على 90% من الارض مع سيادة جوية كاملة اما انت وغيرك من الخوان عبيد عند قيادات المليشيات ولحل الا بحل المليشيات او سحقها اما انت وامثالك فستكونوا بعد التحرير فى زفة شعبية على الطريقة السودانية قبل ان يقيموا فرح السودان باقامة دولة مدنية رئيسها الفريق عبدالفتاح البرهان وفى مصر المشير عبدالفتاح السيسى وفى ليبيا المشير عبدالفتاح حفتر خليفة عمر المختار ياحمار وسنضع صورته على الدينار مثل عمر المختار ولكن ستكون من فئة المائة دينار اما الاشرار الفجار مثلك فهم كلاب موزه فى الدنيا وكلتب النار فى الاخرة وواضح انك كل ما تسمع اسم حفتر تعمل بيبيه على نفسك ولهذا لبسوك بامبرز ورائحتك كريهة اتفوووووه عليك

    رد

  • ياحمار الم اقل لك تمسح بمبادرتك مؤخرتك انت والسراج ولو بتفهم اصلا ستعرف ان مؤتمر برلين مات واندفن قبل ان يولد فهو كان مخصص للتوافق بين الكبار ولكن ياحمار لم يتم التوافق الروس زعلانين من اتهامهم بالباطل بارسال مرتزقة لمساعدة الجيش الوطنى والامريكان زعلانين لاتهام الغريانى لهم بمساعدة الجيش الوطنى فى ضرب مصراطة والفرنسين زعلانين لاتهامهم بتسليح الجيش الوطنى والصينيين زعلانين باتهتمامهم بتزويد الجيش الوطنى بطائرات مسيرة والانجليز زعلانين انهم فشلوا عدة مرات فى وقف اطلاق النار ياحمار فكلهم فى النهاية توافقوا ان يبقى الامر على ماهو عليه واعطاء الجيش الوطنى فرصة يخلص على المليشيات انتهى الدرس بامشرى فمؤتمر برلين سينم تاجيله لما بعد الانتخابات الامريكية فى نوفمبر 2020 ستكون انت واخوانك وقتها فى السجن

    رد

  • جايكم الطوفان بإذن الله الواحد الاحد ياجاهل يامتخلف لعنة الله على الاخوان المفسدين الضالين المنافقين الكاذبين المحاربين لشرع الله الف مليون مرة ياكلاب اهل النار

    رد

  • هذا المعتوه مكانه بواب فى حضيرة دجاج، والله هولاء المغفلون لايستحون وليس لديهم رجولة ولاهمة ولكنهم فالحين فى السرقة والتسلق ولحس الايدى والتفوه بطرهات من الخيل، جايك يوم تهرب فيه الى وين هربت فلوسنا يا نحس

    رد

  • ..اقسم بالله العظيم لو انكم معشر الاخوان راضيين عن حفتر لما رضينا عنهم ولكن سبب شعبيته الكاسحة انه قاهر الاخوان فى ليبيا ومكسر عظامهم فحفتر ابن البلاد مثل عنتر بن شداد لا يهزم ابدا رايته منتصرة فى كل مكان وهو رئيس البلاد المنتخب القادم ولما لا فهو قائد ثورة الكرامة لتصحيح اخطاء ثورة فبراير هل تنكر ياحمار ان حفتر من الثوار وان نواب مجلس النواب الذين اختاروه قائدا من الثوار وهل تنكر ياحمار ان القائد الاعلى للجيش الوطنى المستشار عقيلة صالح ايضا من الثوار والجميع يرفع علم الثورة وينشد نشيد الثورة ولكنهم علاوة على ذلك يدافعون عن سيادة وكرامة ليبيا ويحاربون الخونة الذين باعوا الوطن للمحتل العثمانى والطليانى اما الخوان لا يؤمنوا بالاوطان ويتخالفوا مع الشيطان وهم من تحالفوا مع داعش والقاعدة الذين يدوسون على العلم الليبى ويرفعون رايات سوداء عليها شعارات اسلامية لخداع الشباب الجاهل بالثوابت الاسلامية ولا يعرف انهم خوارج امر رسول الله بقتلهم رغم انهم يتفوفون على الجميع فى العبادات وقراءة القرآن ولكن لا يعملوا به فلا يتجاوز تراقيهم ..

    رد

  • All vicious dogs & RATS have petitioned the highest judicial system in Tripoli to excuse YOU from any current or future elections or governmental positions. Hence, you are considered as a useless & a compulsive liar and illegally make gun bullets in his backyard instead of importing or smuggling the bullets from Turkey or Qatar. It is so very sad and an unjustifiable that you get highly paid for being a totally usless & stupid!!

    رد