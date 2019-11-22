المشري: لا يمكن أن نرضى بوجود حفتر في المشهد الليبي

أخبار ليبيا24

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إننا قدّمنا لعديد الدول المشاركة في اجتماعات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا خطوطًا حمراء لا يمكن التنازل عنها.

وأوضح المشري، في لقاء تلفزيوني مع قناة الحوار التونسي قبل أيام، أن الخطوط الحمراء تمثلت في “التشبث باتفاق الصخيرات السياسي ولا يمكن أن نرضى بفرض الرأي بالقوة ولا يمكن وجود حفتر في أي مشهد سياسي قادم”.

وكان المشري، قد طرح في أكتوبر الماضي مبادرة من خمسة محاور لحل الأزمة السياسية في ليبيا، تتضمن آجالا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتضمنت المبادرة، وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الوطني من طرابلس، وتعديلات دستورية، وخطة زمنية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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