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انطلاق النسخة الأولى لمهرجان هون للألعاب الشعبية (صور)

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضنت هون النسخة الأولى لمهرجان الألعاب الشعبية بالمدينة، وسط حضور واسع ومشاركة كبيرة من مختلف الشرائح العمرية.

وأقيم المهرجان بتنظيم اللجنة المنظمة التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى على أرضية متنزه “غير جوك” العائلي بمشاركة العديد من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي هذا الحفل في إطار الجهود الرامية للترويح عن المواطنين وتعزيز العلاقات والروابط بين المشاركين، وللحفاظ على الموروث الشعبي من الاندثار وتعزيزه بين الأجيال الحاضرة، وقد ضم الحدث مختلف الشرائح والفئات العمرية وأضفى أجواء من البهجة والسرور على الحاضرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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