انطلاق حملة تطعيمات ضد مرض الإنفلونزا في باطن الجبل

انطلقت في مناطق بدر وتيجي وأولاد طالب بباطن الجبل حملة التطعيمات ضد مرض الإنفلونزا والتي تمتد لـ13 يوماً .

وتهدف الحملة للوقاية من الأمراض التي قد تصيب المواطنين على اختلاف أعمارهم وجنسهم، نظمتها وأشرفت عليها المراكز الصحية في بدر وتيجي وأولاد طالب، وشهدت إقبالا من المواطنين وتجاوبا مع الفرق الصحية، كما أكد العاملون على سلاسة العمل وسيره على النحو المطلوب

وتستهدف الحملة النساء الحوامل خلال جميع المراحل، والأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الـ50 عاماً، إضافة إلى العاملين بالمراكز الصحية والمصابين بالأمراض المُزمنة كالسكري والكلى ونقص المناعة.

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