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صالون ثقافي يعيد لدرنة ألقها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت جلسات النسخة الثانية من صالون الياسمين الثقافي في مدينة درنة وتحديداً في منزل الشاعر عبدالحميد بطاو الذي أصدر مؤخرا ديوانه الشعرى السادس (أين هم الآن).

وتوفر مثل هذه الجلسات بيئة ثقافية فكرية، تنمي المعلومات وتحفز التفكير وتخلق مناخاً فيه من الاحتكاكات والتجارب الكثير.

وانتظم الصالون بحضور مجموعة من الشعراء والكتاب جاؤوا من مناطق مختلفة حيث قام بعضهم بإلقاء القصائد الشعرية والنثرية ركزت على ما يعتمل في ذهن المواطنين عاكسةً آلامهم وتطلعاتهم لتبرز مثل هذه الفعاليات درنة في وجهها الأكثر تألقاً وشكلها الأكثر جمالاً، درنة الثقافة ودرنة الانفتاح ودرنة المدينة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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