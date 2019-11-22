صالون ثقافي يعيد لدرنة ألقها

انطلقت جلسات النسخة الثانية من صالون الياسمين الثقافي في مدينة درنة وتحديداً في منزل الشاعر عبدالحميد بطاو الذي أصدر مؤخرا ديوانه الشعرى السادس (أين هم الآن).

وتوفر مثل هذه الجلسات بيئة ثقافية فكرية، تنمي المعلومات وتحفز التفكير وتخلق مناخاً فيه من الاحتكاكات والتجارب الكثير.

وانتظم الصالون بحضور مجموعة من الشعراء والكتاب جاؤوا من مناطق مختلفة حيث قام بعضهم بإلقاء القصائد الشعرية والنثرية ركزت على ما يعتمل في ذهن المواطنين عاكسةً آلامهم وتطلعاتهم لتبرز مثل هذه الفعاليات درنة في وجهها الأكثر تألقاً وشكلها الأكثر جمالاً، درنة الثقافة ودرنة الانفتاح ودرنة المدينة .

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