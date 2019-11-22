جرمة تحتضن مشاريع نسائية “ناجحة”

تقرير

استطاع مركز جميلة للخياطة والتدريب بمنطقة جرمة التغلب على كل الصعاب ونجح في اسقتطاب العديد من فتيات المنطقة ليوسع من عمله في مجال الخياطة والتصميم.

وتوجهن الفتيات بخطواتهن الواثقة نحو مركز جميلة للخياطة والتدريب بمنطقة جرمة بوادي الحياة، والذي افتتح قبل عام ونصف، ليبدأن يومهن بخطط عملية ويشرعن بتنفيذها على أرض الواقع، ورغم الصعاب استطاعت جميع الفتيات العاملات بالمركز مواصلة المشوار نحو طريق النجاح وأنجزن مشروعات صغرى ساهمت في دعم السوق بالإنتاج المحلي .

وبعد اجتيازهن تدريبات مكثفة صقلت الفتيات مهاراتهن في مجال الخياطة والتصميم وكيفية أخذ القياسات والرسم قبل الشروع في خياطة الأقمشة على خط الإنتاج في مسعى منهن أن تضاهي المنتوجات التي تستورد من الخارج بأسعار باهضة .

وقد أصبحت مراكز إعداد الأسر المنتجة في وادي الحياة، وجهة العشرات من الفتيات وربات البيوت، لتكوين مشروعات خاصة بهن واكتساب مهارات الصناعة والتسويق، وفي مدة قصيرة حقق المركز نجاحاته لتتوجه له جهات عامة وخاصة علاوة عن الأفراد، بحجز طلبياتهم نظير ثقتهم اللامحدودة في الصناعات المحلية .

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