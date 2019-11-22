بنزين على جنبات الطرق في باطن الجبل

ما يزال الحال كما هو عليه على الطرقات العامة بباطن الجبل، فظاهرة بيع البنزين أصبحت أمرا اعتياديا وغير مستغرب من قبل المواطنين والمسؤولين أيضا.

ورغم توفر البنزين بشكل شبه يومي في المحطات ببدر وتيجي، ولكن يبقى السؤال الذي يراود الكثيرين من المارة وأهالي تلك المناطق متى ستختفي هذه المظاهر في مختلف المدن الليبية أم ستبقى عادة لا يمكن العيش إلا بها.

وعلى ما يبدو فقد بات يقتات عدد من المواطنين بالمنطقة من البنزين الذي يبيعونه على الطرقات نظرا لظروفهم المعيشية فهناك فئة منهم ليس لها وظيفة ولا عمل.

ويشتكي المواطنون من تفشي ظاهرة بيع البنزين في الشارع العام وعلى الطرقات التي قالوا انها تزداد يوما بعد يوم مطالبين الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.

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