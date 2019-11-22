دورة لرفع القدرات الإعلامية “للضمان الاجتماعي”

انطلقت بمقر الإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي بطرابلس دورة تدريبية في مجال التحرير الصحفي وكتابة الأخبار والتي تستهدف موظفي أقسام الإعلام والتوعية الضمانية بفروع الصندوق الغربية والجنوبية.

وتستمر الدورة التي لمدة خمسة أيام يتلقى خلالها المتدربون عديد المحاضرات حول كيفية كتابة الأخبار وإجراء المقابلات الصحفية والاستطلاعات وكافة فنون التحرير الصحفي.

يذكر أن الدورة تأتي ضمن الخطة التدريبية المعتمدة من المركز الليبي للاستشارات والتنمية البشرية وبإشراف وحدة التدريب بإدارة طرابلس بالتعاون مع إدارة الإعلام والتوعية الضمانية.

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