طقس ليبيا.. توقعات الحالة الجوية ليوم السبت 23 نوفمبر

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ان يشهد طقس ليبيا السبت اجواء غائمة بسحب عالية على غرب ووسط وجنوب ليبيا.

وتوقع التقرير إن تتكاثف السحب على مناطق الجفرة وسرت قد تصحبها زخات من المطر غداً.

ووفقا للتقرير فبشكل عام يكون الطقس مستقر ويشهد دفيء على معظم المناطق.

بينما تكون درجات الحرارة بالشمال بين 20-24 درجة ولا تتجاوز 18 بالمدن الجبلية الشرقية والغربية، وبمناطق الجنوب والوسط تكون بين 24-28 درجة وتصل 32 باقصى الجنوب.

ويرى التقرير أن الاستقرار حالة مؤقتة قبل عبور منخفض جوي جنوب ايطاليا يؤثر على اجواء ليبيا برياح نشطة وانخفاض للحرارة مع امطار ساحلية متفرقة.

والله اعلم

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