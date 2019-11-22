مفوضية اللاجئين: الإفراج عن 60 طالب لجوء من مركز احتجاز سوق الخميس

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الإفراج عن نحو 60 من طالبي اللجوء من مركز احتجاز سوق الخميس.

وأوضحت المفوضية، في منشور لها عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، أنه تم نقل المجموعة الى ملجأ في مدينة مصراته يديره الهلال الأحمر الليبي، مضيفة أنه سيتم تجهيز المجموعة من أجل الإجلاء خارج ليبيا في الأيام التالية، على رحلة الى رواندا.

وواصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدعوة إلى إغلاق مراكز الاحتجاز في ليبيا وإطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين محتجزين بشكل منظم، وحثت البلدان على توسيع نطاق مساعدتهم، لتوفير المزيد من الطرق القانونية للاجئين وطالبي اللجوء، بحسب المنشور.

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