رئيس بلدية طبرق يقرر غلق مستودعات الغاز وتحويل حصتها لمحطات الوقود

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، قرارا بإغلاق كافة المستودعات الخاصة بغاز الطهي، بعد ورود تقارير من جهاز الحرس البلدي طبرق بقيام أصحاب هذه المستودعات بعمليات سمسرة».

وقال صلاح فؤاد مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق اليوم السبت لـ«بوابة الوسط»، إن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق سبق وحذر أصحاب المستودعات، من بيع غاز الطهي في السوق السوداء واستغلال المواطنين وإلا سيتم إغلاقها.

وأضاف فؤاد أن رئيس المجلس أكد أن حصة المستودعات ستوزع على محطات الوقود، «لكي نضمن أنها ستصل للمواطنين بطريقة قانونية»، مضيفا أن إنتاج مصنع الغاز مستمر ولا يوجد أزمة في اسطوانات الغاز بالمدينة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا