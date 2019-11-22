أفريكوم تعلن فقدان طائرة مسيرة غير مسلحة أثناء مهمة مراقبة فوق غرب ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) فقدانها لطائرة مُسيرة عن بعد غير مسلحة أثناء قيامها بمهمة فوق العاصمة طرابلس يوم الأربعاء الماضي.

وقالت أفريكوم إن الطائرة فُقدت أثناء إجراء عمليات في ليبيا لتقييم الوضع الأمني المستمر ومراقبة النشاط المتطرف العنيف.

وأشارت إلى أن هذه العمليات ضرورية لمكافحة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتم تنسيقها بشكل كامل مع المسؤولين الحكوميين المناسبين.

وذكرت أن التحقيقات لازالت جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

وتقوم الولايات المتحدة بمراقبة تحرك التنظيمات الإرهابية في ليبيا والتي على رأسها تنظيم داعش الإرهابي، حيث سبق لها أن أجرت عمليات استطلاع جوي فوق ليبيا، تبعتها غارات جوية كان آخرها أربع غارات متتالية في الجنوب الغربي للبلاد. وأسفرت تلك الغارات عن مقتل نحو 45 عنصرًا إرهابيًا تابعًا لتنظيم داعش الإرهابي.

وكان موقع الرادار الإيطالي المتخصص في مراقبة تحركات الطائرات العسكرية فوق إيطاليا والبحر الأبيض المتوسط، قد ذكر أن طائرة أمريكية تابعة القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أجرت يوم الأربعاء (7نوفمبر2019) مهمة مراقبة فوق غرب ليبيا.

وأوضح الموقع، أن طائرة مُسيرة من طراز (آر كيو-4أيه جلوبال هوك) انطلقت من القاعدة البحرية الجوية في سيغونيلا في جزيرة صقلية الإيطالية وأجرت عملية مراقبة في غرب ليبيا وتحديدًا فوق المنطقة الواقعة بين طرابلس ومصراتة.

وأكدت الولايات المتحدة أكثر من مرة على لسان مسؤولين أنها ستستمر في مراقبة الوضع حتى لا تصبح ليبيا محطة رئيسية للإرهابيين مجدداً.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أثناء زيارة إلى كوريا الجنوبية قبل نحو أسبوع إن بلاده تولي أهمية لمكافحة الإرهاب في ليبيا، مؤكدًا أنها ستواصل عملياتها للحد من تمدد تنظيم الدولة في المنطقة.

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