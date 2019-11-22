أفريكوم تعلن فقدان طائرة مراقبة مسيرة فوق طرابلس

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، الجمعة في بيان لها، فقدان طائرة مراقبة أميركية غير مسلحة تابعة للقيادة الأمريكية عن بعد (RPA) فوق سماء طرابلس، أثناء قيامها بعمليات استطلاع و مراقبة عناصر إرهابية

وخلال البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، قالت “أفريكوم”، إن الجيش الشعبي الرواندي فقد طائرة أمريكية في سماء طرابلس أثناء إجراء تقييم للوضع الأمني في ليبيا ومراقبة النشاط المتطرف.

وأضافت “أفريكوم”: “هذه العمليات ضرورية لمكافحة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتم تنسيقها بشكل كامل مع الحكومة”، مشيرة إلى أن الحادث حاليا قيد التحقيق، وفق ما ورد في البيان.

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