مركز زليتن للتدريب يختتم دورته التدريبية لمديري المكاتب ورؤساء الأقسام

اختتم مركز زليتن للتدريب، الدورة التدريبية حول المهارات الحديثة لمديري المكاتب ورؤساء الأقسام بعدد من البلديات.

وأشارت البلدية، أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية، أشرف على الدورة، التي ضمت موظفي بلديات زليتن ومسلاتة وقصرالاخيار.

وأوضحت أن اليوم الختامي للدورة، تم فيه تقديم شهائد للمتدربين والمساهمين في إنجاح البرنامج التدريبي، بحضور عضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، عبدالحميد اشتيوي، ووكيل ديوان بلدية زليتن عمر البربار، ومدير مركز زليتن للتدريب قيس انديشة.

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