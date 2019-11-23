مركز طبرق الطبي يعلن نجاح 4 عمليات قلب مفتوح

أعلن مركز طبرق الطبي، نجاح أربعة عمليات قلب مفتوح لأطفال من مختلف المدن و المناطق في ليبيا، برعاية وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة في توطين العلاج وتقريب الخدمة الطبية للمرضى.

وأوضح المركز إن العمليات، أجريت للأطفال “أيوب علي إبراهيم” وعمره 3 سنوات من مدينة شحات، وكانت عمليته لإغلاق ثقب بين الأذينين، والطفلة “سلسبيل مبروك محمد” وعمرها تسعة سنوات من أجدابيا، وكانت عمليتها إغلاق ثقب بين الاذينين، و الطفل “نور نصر إدريس” 4 شهور من مدينة البيضاء، وكانت عمليته ربط وصله شريانية، والطفل “طاهر بشير عبدالسلام” ويبلغ عمره سنة من مدينة بنغازي، وكانت عمليته ربط وصلة شريانيه.

وأكد الطاقم المشرف، نجاح العمليات، وأن الأطفال يتواجدون الآن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق.

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