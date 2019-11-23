مصادر تكشف أبرز المستجدات عن إسقاط الطائرة الإيطالية في ليبيا

كشفت مصادر ليبية، إن “المذكرة ضد إيطاليا” الذي أصردها مجلس النواب، بعد إسقاط طائرة تابعة لسلاح الطيران الإيطالي، لم تحظى بتأييد وتفويض من رئيس المجلس عقيلة صالح، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية عن مصادرها.

وأشارت الوكالة عبر موقعها، أن مجلس النواب، طالب بتفسير رسمي من السلطات الإيطالية، حول الطائرة التي كانت تحلق فوق الأجواء الليبية، لكونها تعتبر تعديا على السيادة الليبية، ولا تخدم المصالح الليبية، وتعدّ تدخلا في الشأن العام في ليبيا.

وأوضحت وكالة آكي، نقلا عن مجموعة “أدنكرونوس” الإعلامية الإيطالية، إن مصادر ليبية كشفت للمجموعة، إن رئيس مجلس النواب يواجه ضغوطا، من النواب المقربين من القيادة العامة للجيش، لإطلاق إدانة علنية لإيطاليا، حول استخدامها طائرات بدون طيار، وبدون ترخيص على الأجواء الليبية.

وأضافت الوكالة، إن المصادر ذاتها أكدت لمجموعة “أدنكرونوس”، إن البيان الذي أدان إيطاليا، تم الترويج لهُ، من قِبل رئيس رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان، طلال الميهوب.

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