الكتيبة 128 مشاة: مقاتلي “لواء الأمة” المتطرف يشاركون في معارك طرابلس

أعلنت الكتيبة 128 مشاة التابعة للجيش الوطني، اكتشافها لإحدى الوثائق الرسمية تعود لمقاتل سوري تابع لما يُعرف بـ”لواء الأمة”، خلال عمليات تمشيطها للمواقع التي كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة التابعة لمعسكر الوفاق، في ضواحي طرابلس.

وأظهرت الصور التي نشرتها الكتيبة، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تعريفا لأحد مقاتلي “لواء الأمة” ويُدعى “ياسين أبو عبيدة” سوري الجنسية، بسحب ما جاء في التعريف.

من جهة أخرى، أشارت الكتيبة أن سرية الكورنيت التابعة لها، نجحت في تدمير عدد من المراصد للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق، في محاور طرابلس.

وفي سياق الأوضاع الميدانية، نفى المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أي انسحابات أو تراجع لوحدات الجيش الوطني، مؤكدا أن كل المحاور التي نجح الجيش في السيطرة عليها، مازالت ثابتة.

وطالب المركز، بعدم الإنجرار وراء الإشاعات التي تطلقها أطراف تهدف لضرب الجيش الوطني، في معركته لدخول العاصمة.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، تقدّم تقدم الوحدات العسكرية إلى ما بعد معسكر اليرموك بمحور صلاح الدين.

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