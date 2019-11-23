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وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه بحث  يوم الجمعة مع وزير خارجية الإمارات العربية عبدالله بن زايد الوجود الروسي في ليبيا.

وأوضح بومبيو، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه ناقش أيضا «الحاجة الملحة إلى وقف التصعيد، ووقف إطلاق النار والعودة إلى الحل السياسي».

وكانت وكالة «بلومبرج» وصفت تحذيرا أطلقته الولايات المتحدة من الدور الروسي لدعم قوات القيادة العامة، بأنه الأقوى من واشنطن، منذ «الهجوم على العاصمة في أبريل، مما يشير إلى قلق متزايد بشأن نشر المرتزقة الروس في دولة مصدرة للنفط في شمال أفريقيا».

وحثت الولايات المتحدة قوات الجيش على إنهاء هجومها على طرابلس، مؤكدة أنها ستدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، حسب «بلومبرج»

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد وصف وجود مرتزقة روس في ليبيا، بأنها مزاعم لا صحة لها.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • ياحلاوة على فبركة الاخوان وزير خارجية امريكا ذهب للامارات لبحث الوجود الروسى فى ليبيا وليس مهما عنده ما يحدث فى ايران على اساس انها بعيدة عن دول الخليح والمفروض يذهب لتونس لبحث التواجد الروسى فى اوكرانيا يابهايم اذا كان الرئيس الروسى كان فى الامارات والسعودية من كام يوم ووقع اتفاقات مع المسئولين هناك واذا كان الامريكان فى سوريا اخلوا قواعدهم للروس وتركوها كاملة المرافق انتم تعيشون فى اوهام فالروس والامريكان متفقان فى ضرورة سحق المليشيات فى ليبيا وتجدهم يستخدمان حق الفيتو فى مجلس الامن ضد وقف اطلاق النار ياحمار حتى يتمكن الجيش الوطنى من اكمال مهمته

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