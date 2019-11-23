العثور على 6 جثث لمهاجرين على الساحل الليبي‎

قال حرس السواحل الليبي ومسؤولون في الأمم المتحدة، إن جثث 6 مهاجرين طفت على الساحل الليبي شرق العاصمة طرابلس، يوم الجمعة، بينما أعيد نحو 100 مهاجر نجوا إلى الساحل.

وطفت الجثث على الساحل قرب مدينة الخمس التي تبدأ منها رحلات زوارق مكتظة بمهاجرين يرغبون في الوصول إلى إيطاليا وذلك على الرغم من تراجع حادٍ في عدد المهاجرين الذين بدأوا رحلاتهم من ليبيا منذ منتصف العام 2017.

وقال مسؤول في حرس السواحل في الخمس إن الغرقى ربما حاولوا العوم من الزورق الذي كان عليه الناجون بعد أن تعرض للغرق واحتاج المهاجرون إلى المساعدة.

وأضاف المسؤول أن الناجين جاءوا من دول أفريقية جنوب الصحراء وكان بينهم 3 أطفال و10 نساء إحداهن حبلى وضعت مولودها أثناء عملية الإنقاذ.

وتابع أن السلطات لم تلقِ القبض على المهاجرين وأنهم غادروا الميناء إلى حال سبيلهم.

وجرت العادة على أن يلقي حرس الحدود الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي القبض على المهاجرين الذين يعترض رحلاتهم في البحر المتوسط لكن عدة مراكز احتجاز تم إغلاقها في الآونة الأخيرة وتم ترك المهاجرين يمضون إلى حيث يريدون.

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