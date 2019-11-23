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المجلس البلدي صبراتة يبحث ملف حصر الأسر النازحة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مدير مكتب شؤون الفروع والمحلات بالمجلس البلدي صبراتة، اجتماعا مع مختاري المحلات ومدير مكتب صندوق التضامن الاجتماعي صبراتة.

وناقش الاجتماع المشترك، عدة بنود أهمها النموذج الصادر عن صنوق التضامن الإجتماعي لحصر الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس ومدينة مرزق، إضافة إلى دور المخاتير في ملف حصر الأسر النازحة.

وخلص الاجتماع على ضرورة إحضار المعنى بالنموذج إقرار شخصي وشهادة شاهدين معتمدة لدى محرر عقود رسمي، لتفادي أي خروقات أو تكرار للتسجيل، أو غيره من التجاوزات الأخرى، إضافة لاعتماد مختار المحلة وفق ما يراه مناسبا وفق الإجراءات، و الصلاحيات الممنوحة له.

كما ناقش الاجتماع، أهم معوقات العمل والصعوبات التي تواجه مختاري المحلات، وأبرزها دخولهم للسنة الرابعة في العمل، وعدم تقاضيهم مرتباتهم إلى اليوم، وبعض المشاكل و الصعوبات الأخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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