بالصور..الظواهر السلبية يضبط عصابة تمتهن التجارة بالقطع الأثرية

أخبار ليبيا24

كشف مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أمس الجمعة تمكن عناصر الجهاز من ضبط عصابة تمتهن التجارة بالقطع الأثرية.

وأوضح مكتب الإعلام أنه بعد التحري ودقة المعلومات ومتابعة الأسماء المطلوبة في القضية، تمكن عناصر الجهاز من إحكام كمين لعدة أشخاص بعد ثبوت تجارتهم بالقطع الأثرية متلبسين بها.

وأشار مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية إلى أنه تم التحقيق معهم ومصادرة القطع الأثرية.

وأفاد مكتب الإعلام أنه سيتم تسليم القطع الأثرية إلى مصلحة الآثار في الحكومة الليبية المؤقتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24