البنتاغون: فقدان طائرة دون طيار فوق الأجواء الليبية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فقدان طائرة دون طيار كانت في مهمة فوق أجواء العاصمة طرابلس، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا حول اختفاء الطائرة داخل الأجواء الليبية.

وأضاف البينتاغون عبر قيادته في إفريقيا “أفريكوم”، أن الطائرة المسيرة كانت تحوم داخل الأجواء الليبية ليل الخميس قبل أن تختفي إشارتها عن شاشات الرادار فوق طرابلس، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تقوم بمراقبة الوضع الأمني في ليبيا، والأنشطة الإرهابية، ومؤكدا أن هذه العمليات التي تتم بطائرات دون طيار تلعب دورا مهما في التصدي للإرهاب بليبيا، وتتم من خلال تنسيق تام مع الحكومة.

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