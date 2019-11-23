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بشأن سعي تركيا لترسيم حدودها البحرية مع ليبيا..خبير مصري: الوفاق لن تقوى على مخالفة الإرادة الغربية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق خبير الاتصالات المصري – الأميركي والباحث المهتم بتأثير قانون البحار الدولي على الكابلات البحرية نائل الشافعي على دعوة تركيا لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا على الرغم أنه لا يوجد أي منطق في التحركات التركية لأسباب منها عدم وجود سواحل مشتركة بين البلدين.

الشافعي قال في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إنه استحالة تحقق هذا المسعى التركي لأن أنقرة مقيدة باتفاقية لوزان بالتالي لن تتمكن من توقيع أي اتفاقيات تتعلق بالحدود البحرية فضلاً عن أنها لن تجرؤ على نشر خريطة لحدودها المائية.

وأضاف أنه لا يوجد منطق في دعوة رئيس أركان القوات البحرية التركية فالبلدان لا توجد بينهما سواحل مشتركة وأنقرة لا تملك حق ممارسة السيادة حتى على ثلاثة كيلومترات من حدودها وفقاً للاتفاقية الموقعة عام 1923.

كما إعتبر أن أنقرة لا تستطيع إزعاج أميركا وبريطانيا كما أن ماوصفها بـ” سلطات طرابلس” الممثلة في حكومة الوفاق لن تقوى على مخالفة الإرادة الغربية أو إفشال خطتها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • جعجعة فارغة ولا يستطيع اردوغان ترسيم الحدود مع اسرائيل التى يوجد حدود مشتركة معها اما ليبيا فلا يوجد اصلا اى حدود بحرية مشتركة وايضا كل قرارات حكومة الصخيران باطلة بحكم محكمة ليبية واى اتفاقيات دولية يجب ان تحصل على موافقة البرلمان الليبى وغير ذلك هو والعدم سواء مثل مخ اردوغان كله صراصير

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