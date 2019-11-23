“تعليم الوفاق” تصرف جزءا من مكافآت لجان الإشراف

أصدر وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق، محمد عماري، قراراً بصرف المكافآت المالية الخاصة بلجان الإشراف على امتحانات إتمام شهادة التعليم الأساسي للعام 2018-2019.

ووجه عماري تعليماته لإدارة الشؤون الإدارية والمالية عقب اجتماع عقده، أمس الجمعة، مع مديري الإدارات بالوزارة.

وشدد الوزير المكلف على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات صرف مكافآت لجان الإشراف على امتحانات إتمام الشهادة الثانوية أيضاً.

وحول آليات صرف هذه المكافآت، أكد محمد عماري “ضرورة مراجعة وتنظيم بيانات مكافآت اللجان والتأكد من صحتها وتدقيقها قبل المباشرة في عملية الصرف”.

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