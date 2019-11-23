رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من تاورغاء لمناقشة أوضاع البلدية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وفدا من بلدية تاورغاء، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بإعادة إعمار البلدية والمناطق التابعة لها، وصيانة شبكات الكهرباء والمياه والمباني الحكومية والشوارع، ومقار المستشفيات والمستوصفات.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن صالح وخلال اللقاء الذي حضره المجلس التسييري لبلدية تاورغاء وعدد من الأعيان والحكماء، والنائبان جاب الله الشيباني وصالح افحيمة، أكد على ضرورة الاهتمام ببلدية تاورغاء، متعهدا بإحالة متطلباتها إلى رئاسة الحكومة المؤقتة، والتي بدورها ستخاطب الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة بتوفير متطلبات البلدية.

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