مشائخ ترهونة يؤكدون دعمهم للجيش الليبي

أعلن مجلس مشايخ ترهونة دعمه للجيش الليبي في حربة ضد التشكيلات المسلحة والعناصر الإرهابية.

وقال مجلس مشائخ ترهونة في بيان له “إننا نثق في شرعية معركتنا ضد الدواعش والمليشيات ومن ورائهم من دعم دولي قطري وتركي وإيطالي، فهي ليست معركة مع أفراد قصر فاقدي الأهلية، ولا مع منابر إعلامية تنقصها الحكمة والسياسة والدراية بطبيعة المعركة وخفاياها”.

وأضاف مشائخ ترهونة”لسنا بحاجة إلى تبريرات ولا تعليقات ولا اعتذارات؛ لأن الهدف الذي قدمنا من أجله خيرة شبابنا هدف لا يقبل منا الوقوف عند التفاهات الكيدية التي يراد من ورائها وهما وليس حقيقة تشويه تاريخ ترهونة، أو الإساءة إلى رجالها”.

وأضاف مجلس المشائخ “التاريخ سجل وحسم أمره في ترهونة، وحفر في ذاكرة الزمن بأن الأبطال هم من يضحون من أجل الآخرين، وأن قبائل ترهونة قد دخلت تاريخ ليبيا المعاصر من بابه الواسع النقي والمشرف وأن القوة المساندة في ترهونة قادت قبائلها إلى حيث المجد والوطن والنصر”.

وأردف مجلس المشائخ “أهلنا وأبناؤنا الأشاوس في ترهونة معركتنا وصمودنا وموقفنا ثابت لا يتزعزع ضد المليشيات والدواعش، وجيشنا هو طوق نجاتنا، وشهداؤنا الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن هم زادنا ووقودنا، وجرحانا هم دافعنا القوي نحو الثبات والاستمرار في معركتنا نحو استعادة وطننا “.

وأردف مجلس المشائخ “إن اصطفافنا مع جيشنا يجعلنا نسمو ونعلو على كل ما يقال ويذاع فيكفي البطل محسن الكاني ورفاقه الشهادة من عند الله، ويكفيهم شرف الوقوف بصمود مع جيشهم وذودهم عن مدينتهم”.

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