مجلس أعيان الطوارق يجدد دعمه للقوات المسلحة ويؤكد رفضه التام لشق الصف والبلبلة

ليبيا – بارك مجلس أعيان ووجهاء ومشائخ قبائل الطوارق في ليبيا إنتصارات الجيش في جنوب البلاد، معربين عن أملهم في تحقيق النصر المؤزر والعاجل في المنطقة الغربية لتنعم ليبيا بالأمن والإستقرار.

مجلس مشائخ وأعيان قبائل الطوارق في ليبيا أكد في بيان له صدر أمس الجمعة في مدينة أوباري على رفضه التام لما صدر من بيانات تسعى إلى شق الصف وإحداث البلبلة في المرحلة التي كان الأجدر أن يقف الجميع مع الوطن في اشارة منهم لتصريحات علي كنة آمر منطقة سبها العسكرية التابعة للرئاسي.

وجدد المجلس دعمه وتأييده التام للقيادة العامة للقوات المسلحة وإلى كافة منتسبي القيادة العامة من ضباط وضباط صف وجنود والقوات المساندة.

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