تعرف على 3 قتلى من قوات الوفاق خلال معارك الجمعة ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن المدعو أحمد محمد امبيص السويحلي قتل أمس الجمعة نتيجة المواجهات المتقطعة ضد القوات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر أن السويحلي من مواليد التسعينات ومن مدينة مصراتة قتل خلال الاشتباكات الدائرة في في محور صلاح الدين طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن والد أحمد “محمد امبيص السويحلي” قتل في أحداث فبراير وتحديدا بمدينة مصراتة في مارس 2011.

وأضاف المصدر أن معتز صالح الككلي الشهير “توزه” قتل أيضًا نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة في محور الرملة طرابلس مساء الجمعة.

ولفت المصدر إلى أن الككلي من مواليد 1998 ومن سكان مدينة طرابلس والتابع لمليشيا “مكتب الأمن أبوسليم ” ضمن قوات الوفاق.

وذكر المصدر أن أمجد علي سالم أقزيط قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة في محور صلاح الدين طرابلس مساء أمس الجمعة.

وأفاد المصدر أن أقزيط من مواليد السبعينات ومن سكان مدينة مصراتة، موضحًا أنه لديه ثلاث أشقاء آخرين قتلوا في معارك سابقة 2011 و 2016 و 2019 .

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