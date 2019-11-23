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اشتباكات عنيفة بمحور الرملة بين قوات الجيش ومُسلحي الوفاق

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مصادر مطلعة ان اشتباكات عنيفة اندلعت بمحور الرملة جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني ومُسلحي حكومة الوفاق .

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • النصر قادم لا محالة للجيش الوطنة علة خوارج العصر الذين امر رسول الله بقتلهم حيث قال فى حديث صحيح : سيكونُ في أُمَّتي اختلافٌ وفُرْقَةٌ ، قومٌ يُحْسِنونَ القِيلَ ، ويُسِيئونَ الفِعْلَ ، يقْرؤونَ القرآنَ لا يُجاوِزُ تراقِيَهم ، يَمْرُقونَ مِنَ الدِّينِ مُروقَ السَّهمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَرْجِعونَ حتى يَرْتَدَّ علَى فُوقِهِ ، هم شِرَارُ الخلْقِ والخلِيقَةِ ، طُوبَى لِمَنْ قتَلَهم وقتَلوهُ ، يُدْعَوْنَ إلى كتابِ اللهِ وليسوا منه فِي شيءٍ ، مَنْ قاتَلَهم كان أَوْلَى باللهِ منهم ،

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