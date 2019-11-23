اشتباكات عنيفة بمحور الرملة بين قوات الجيش ومُسلحي الوفاق

قالت مصادر مطلعة ان اشتباكات عنيفة اندلعت بمحور الرملة جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني ومُسلحي حكومة الوفاق .
تعليق
-
النصر قادم لا محالة للجيش الوطنة علة خوارج العصر الذين امر رسول الله بقتلهم حيث قال فى حديث صحيح : سيكونُ في أُمَّتي اختلافٌ وفُرْقَةٌ ، قومٌ يُحْسِنونَ القِيلَ ، ويُسِيئونَ الفِعْلَ ، يقْرؤونَ القرآنَ لا يُجاوِزُ تراقِيَهم ، يَمْرُقونَ مِنَ الدِّينِ مُروقَ السَّهمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَرْجِعونَ حتى يَرْتَدَّ علَى فُوقِهِ ، هم شِرَارُ الخلْقِ والخلِيقَةِ ، طُوبَى لِمَنْ قتَلَهم وقتَلوهُ ، يُدْعَوْنَ إلى كتابِ اللهِ وليسوا منه فِي شيءٍ ، مَنْ قاتَلَهم كان أَوْلَى باللهِ منهم ،
أضف تعليقـك