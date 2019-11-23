أفريكوم تعلن فقدانها طائرة مسيرة غير قتالية في ليبيا

طرابلس-العنوان

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، الجمعة، فقدان أثر طائرة بلا طيّار تابعة للجيش الأمريكي كانت تُحلّق في سماء العاصمة طرابلس.

وقالت أفريكوم في بيان، إنّ الطائرة غير المسلّحة “فُقِدت فوق طرابلس” الخميس الماضي. وأضافت أنّ هناك تحقيقًا جاريًا بشأن هذه الحادثة التي لم يتمّ تقديم مزيد من التفاصيل حولها.

وأوضح البيان أنّ القيادة تقود عمليّات لطائراتٍ بلا طيّار في ليبيا بهدف “تقييم الوضع الأمنيّ ومراقبة النشاط المتطرّف العنيف”.

وأشار بيان القيادة الأميركيّة إلى أنّ “هذه العمليّات ضروريّة لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتمّ تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميّين المناسبين”.

ويأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت فيه القوات المسلحة العربية الليبية، الأربعاء أنّها أسقطت طائرة إيطاليّة بلا طيّار كانت تُحلّق فوق مدينة ترهونة.