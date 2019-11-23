المستشار صالح يبحث إعادة إعمار تاورغاء

القبة-العنوان

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الجمعة، وفدا من بلدية تاورغاء.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، إن اللقاء ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بإعادة إعمار تاورغاء والمناطق التابعة لها، وصيانة الكهرباء والمياه والمباني الحكومية.

كما ناقش الاجتماع صيانة الشوارع ومقار المستشفيات والمستوصفات وغيرها مما يحتاجه المواطن في بلدية تاورغاء من خدمات صحية وتعليمية والخدمات الضرورية الأخرى من علاج صحي للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج خاصة المستعصية منها وتوفير المياه والكهرباء والصيانة اللازمة للمباني العامة والخاصة وميزانية مالية تصرف للبلدية لمواجهة بعض الاحتياجات الضرورية.

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح بأن الاهتمام ببلدية تاورغاء هام جدا وعودة سكانها وتقديم الخدمات الضرورية لهم، مشيرا إلى أنه سوف يحيل متطلباتهم إلى رئاسة الحكومة الليبية المؤقتة والتي بدورها سوف تخاطب الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة بتوفير متطلبات البلدية لتعود الحياة بشكل طبيعي لسكانها.

يشار أن اللقاء حضره رئيس المجلس التسييري لبلدية تاورغاء وعدد من أعضاء المجلس وكذلك عدد من الأعيان والحكماء بحضور النائب جاب الله الشيباني والنائب صالح افحيمة.