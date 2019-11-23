بالفيديو| تصدع جديد بالوفاق .. الكبير وصنع الله يتبادلان الاتهامات ويزيدان من حدة الانقسامات  

تونس-العنوان

أظهر تسجيل مسرب من داخل قاعة ملتقى المجلس الليبي البريطاني للأعمال الذي احتضنته تونس، ما يبدو أنه خصومة وتبادل للاتهامات بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وتحدث صنع الله من خلال التسجيل المسرب عن أزمة في العلفة يعاني منها مزارعو المنطقة الشرقية الأمر الذي تسبب في خلاف بين مجلس النواب والوطنية للنفط، الأمر الذي تسبب في أزمة النقط في ليبيا، وفق صنع الله.

وفي رده فتح الكبير النار على صنع الله واتهمه بالتدخل في شؤون المصرف المركزي قائلا: إن كان لديك حساسية مع المصرف المركزي سبق له دعم الوطنية للنفط”. وأضاف الكبير في كلامه الموجه إلى صنع الله “لا أعتقد أنك أنت مصطفى صنع الله من خلال هذا اللقاء تقيم المصرف”.

وفيما يظهر حدة الانقسام والخلاف بين المؤسستين التابعتين لحكومة الوفاق دعا الكبير صنع الله إلى حلحلة مشاكله مع الحكومة ومجلس النواب بعيدا عن هذا الملتقى.

يشار إلى أن التصريحات جاءت على هامش ملتقى المجلس الليبي البريطاني للأعمال الذي نُظم بتونس بحضور ممثلين عن مؤسسات ليبية وبريطانية حكومة وخاصة في مجالات مختلفة.