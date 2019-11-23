عقيلة صالح يبحث المطالب الخدمية لبلدية السدرة

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح وفدا من بلدية السدرة ضم عدد من الحكماء والاعيان بالبلدية بحضور النائب صالح افحيمه والنائب جاب الله الشيباني.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح خص “بوابة إفريقيا الإخبارية” بنسخة منه أن اللقاء تناول متطلبات بلدية السدرة في شتى المجالات خاصة المتعلقة بالصحة والتعليم والصيانة والمخططات الاسكانية ومعالجة المشاكل التي تعترض المخططات السابقة ووضعية بلدية السدرة.

وأكد صالح أنه سوف يحيل المطالب إلى رئاسة الحكومة الليبية المؤقتة والتي بدورها سوف تحيلها الى الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة لتفيذها حسب خطة الحكومة الليبية المؤقتة في ذلك.

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