وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الإمارتي وجود روس بليبيا

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد، وجود القوات الروسية في ليبيا، بحسب ما نشر بومبيو على حسابه الرسمي في “تويتر” أمس الجمعة.

وقال بومبيو، إنه ناقش في لقائه مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد الوجود الروسي في ليبيا، والحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار والتصعيد وعودة الحل السياسي في البلاد.

ويأتي ذلك في وقت يعمل فيه الكونغرس على إعداد عقوبات ضد روسيا بسبب تدخلها في الشأن الليبي عن طريق عناصر فاغنر، فيما تلوح إدارة ترامب باستخدام قوات شبه عسكرية لوقف التدخل الروسي وإنعاش الاستراتيجية الأمريكية المغيبة منذ مدة طويلة في ليبيا.

وكانت وكالة “بلومبرج، قد وصفت تحذيرا أطلقته الولايات المتحدة من الدور الروسي لدعم قوات القيادة العامة، بأنه الأقوى من واشنطن، منذ الهجوم على العاصمة في أبريل الماضي، مما يشير إلى قلق متزايد بشأن نشر المرتزقة الروس في دولة مصدرة للنفط في شمال أفريقيا.

وحثت الولايات المتحدة، قوات الجيش “المدعوم من روسيا” على حد زعمها، على إنهاء هجومها على طرابلس، مؤكدة أنها ستدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وفق ما ذكرت “بلومبرج”.

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