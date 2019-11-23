خلاف بين نواب وعقيلة بشأن الطائرة الإيطالية

ذكرت مصادر محلية أن خلافاً حصل بين أعضاء من مجلس النواب وبين رئيس المجلس عقيلة صالح بخصوص الطائرة الإيطالية التي تم إسقاطها فوق منطقة سوق الأحد المجاورة لمدينة ترهونة.

وذكرت وكالة آكي الإيطالية أن المذكرة المكتوبة من قبل المجلس بشأن الواقعة لم تحظ بتفويض عقيلة صالح مضيفةً أن مجموعة أدنكرونوس الإعلامية الإيطالية علمت من مصادر محلية أن صالح تلقى ضغوطأ من نوابٍ كثر لإطلاق إدانة علنية لإيطاليا فيما يتعلق باستخدام طائرات دون طيار دون ترخيص.

وكانت وحدات من القوات المساندة للجيش قد أسقطت طائرة إيطالية دون طيار قبل يومين فوق منطقة سوق الأحد بينما كانت تقوم بمهام استطلاعية قيل إنها لصالح حكومة الوفاق والتشكيلات المسلحة.

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