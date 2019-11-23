“تعليم الوفاق”: تعاقدنا مع معلمين جدد طبقاً للشروط

ذكرت وزارة التعليم في حكومة الوفاق أن منحها الإذن لمراقبات التعليم التعاقد مع معلمين جدد جاء بعد وضع عدة ضوابط وشروط حددتها مسبقاً.

مضيفة أنها استندت في التعاقدات على عدة مبررات من بينها توقف التعاقدات منذ عام 2014 وفقدان القطاع لأكثر من 19 ألف معلم خلال 3 سنوات.

كما أضافت الوزارة في بيانها الذي نشر ليل الجمعة أنه من الضروري إتمام إجراءات ما يزيد عن 6 آلاف معلم لم تتم تسوية أوضاعهم المالية والإدارية منذ عام 2014.

وأكدت وزارة التعليم في ختام بيانها سعيها لتفعيل دور الاختصاصي الاجتماعي والمرشد النفسي بالمؤسسات التعليمية وفق ملاكاتها المتعمدة التي تحتاج إلى خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم النفس لشغل هذه الوظائف.

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