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جهاز مكافحة الظواهر السلبية بنغازي يلقي القبض على عصابة تتاجر بالقطع الأثرية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تمكن عناصر من جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أمس الجمعة من إلقاء تلقي القبض على عصابة تمتهن التجارة بالقطع الأثرية.

جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع للجهاز أنه بعد التحري و دقة المعلومات و متابعة الأسماء المطلوبة في القضية تمكن العناصر من إحكام كمين لعدة أشخاص بعد ثبوت تجارتهم بالقطع الأثرية متلبسين بها.

وأشار إلى أن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة سوف يقوم بتسليم القطع الأثرية لمصلحة الآثار بالحكومة المؤقتة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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