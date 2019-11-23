برنامج التطعيمات يكشف عن إحصائية متلقي الطعم الواقي من مرض الانفلونزا

ليبيا – كشف عدد من المدراء التنفيذيين برنامج التطعيمات عن إحصائية متلقي الطعم الواقي من مرض الانفلونزا بعدد من المدن خلال الأسبوع الأول من حملة التطعيم.

المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات في بنغازي رمضان الفيتوري قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن 25620 هم عدد الذين تلقو الطعم الواقي من مرض الانفلونزا في مدينة بنغازي خلال الأسبوع الأول من حملة التطعيم ضد مرض الانفلونزا.

ومن جانبه أشار المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات في أوباري خالد العربي إلى 5385 شخص تلقى الطعم الواقي من مرض الانفلونزا في منطقة وادي الآجال بأوباري، مضيفاً أن الحملة ستستهدف اليوم السبت كافة المواطنين دون استثناء.

كما أكد المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات في الخمس اسماعيل السويعدي : 8033 هم عدد الذين تلقو الطعم الواقي من مرض الانفلونزا في الخمس.

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