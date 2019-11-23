الخطوط الليبية بنغازي: إحتجاز الطائرة بمطار مصراتة سبب حالة من الإحتقان في المنطقة الشرقية

ليبيا – أكد المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية بنغازي عزالدين المشنون على أن الطائرة التابعة للشركة مازالت محتجزة ومختطفة في مدينة مصراته، مشيراً إلى أن الجهات المعنية بمصراتة مُصرّه على عدم الإفراج عن هذه الطائرة مما سبب حالة من الإحتقان في المنطقة الشرقية بالكامل.

المشنون أشار في تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الشركة حاولت إستئجار طائرة من الخطوط الأفريقية للقيام ببعض الرحلات من أجل عودة بعض المواطنين الليبيين العالقين في الأردن و تونس لكن الشركة غير قادره على الاستمرار بذلك نظراً للظروف المالية الحالية التي تعاني منها.

وإستطرد حديثه:” قمنا بإرسال الطائرة للصيانة وبالتنسيق مع الطيران المدني هناك والإدارة الفنية لكن عندما أراد كابتن الطائرة الإقلاع منع و تم حجزه و خطفها ولا نعلم ما هي النوايا وراء احتجاز الطائرة الذي يتحمل مسؤوليته إدارة مطار مصراته، داعياً الطيران المدني في طرابلس إلى تحمل مسؤولياته والتدخل لإتخاذ القرار الصائب حل لإنهاء الأزمة الراهنة.

كما شدد على ضرورة تدخل العقلاء والمشائخ بهذه المسألة الوطنية البحتة التي تهم المواطنين، مبدياً آماله من مندوب الأمين العام للأمم المتحدة التدخل شخصياً لحل هذه القضية الإنسانية.

وحث الجهات المعنية في مصراتة إلى التعقل وإيجاد حل سريع لهذه الجريمة المخالفة للقوانين و الإتفاقيات و المعاهدات الدولية.

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