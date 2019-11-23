دغيم والجهاني يُرحّبان بكافة دعوات المصالحة

رحب عضوا مجلس النواب عن بنغازي زياد دغيم وعصام الجهاني بأي دعوة للمصالحة وإعادة المهاجرين والمهجرين والنازحين إلى مدنهم الأصلية أو أي مدينة في ليبيا حسب رغبتهم.

وفي بيان موقّع من النائبين أبديا فيه استغرابهما من تجاهل الحكومة المؤقتة لسنوات تعويض سكان إقليم برقة، خاصة بنغازي، عن الأضرار وهدم المنازل بحجة عدم توفر المال، مما جعل معاناة نازحي ومهجري المدينة منذ عام 2014 مستمرة”.

وطالب النائبان بضرورة تعويض المتضررين عموما، والذين وثقوا خسائرهم وفق تقديرات المحكمة وهيئة المرافق العامة وإجراء اللازم من الخطوات تجاه بقية المهجرين.

يذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني قد أعلن مؤخراً عن تكفل حكومته بمصاريف عودة المهجرين وتوفير سكنهم في ليبيا لمدة محددة، إضافة إلى توفير منحة شهرية إلى حين تسوية مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، مع إيجاد فرصة عمل لمن ليست لديه وظيفة.

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