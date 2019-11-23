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وصول 40 مليون لتر بنزين لميناء بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مسؤولو الرصيف النفطي بنغازي التابع لشركة البريقة لتسويق النفط عن وصول شحنتي بنزين 95 خلال الساعات الماضية.

ووصلت ناقلة النفط “نورديك اجانتا” ليلة الجمعة وبدأت في تفريغ شحنتها في وقت مبكر من اليوم السبت والمقدرة بـ “40 مليون لتر”.

وسبق ذلك دخول ناقلة المحروقات تازربو إلى ميناء بنغازي والتي أنهت تفريغ حمولتها دون الكشف عن الكمية.

ويشهد ميناء بنغازي استقرارا وحركة منتظمة في دخول السفن ووفقا لبيانات إدارة الميناء فقد دخلت 125 سفينة وناقلة نفط خلال الربع الثالث من العام الجاري وصل على متنها أكثر من 253 ألف طن من البنزين وأكثر من 239 ألف طن من الديزل وسلع وبضائع أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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