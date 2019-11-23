وصول 40 مليون لتر بنزين لميناء بنغازي

أعلن مسؤولو الرصيف النفطي بنغازي التابع لشركة البريقة لتسويق النفط عن وصول شحنتي بنزين 95 خلال الساعات الماضية.

ووصلت ناقلة النفط “نورديك اجانتا” ليلة الجمعة وبدأت في تفريغ شحنتها في وقت مبكر من اليوم السبت والمقدرة بـ “40 مليون لتر”.

وسبق ذلك دخول ناقلة المحروقات تازربو إلى ميناء بنغازي والتي أنهت تفريغ حمولتها دون الكشف عن الكمية.

ويشهد ميناء بنغازي استقرارا وحركة منتظمة في دخول السفن ووفقا لبيانات إدارة الميناء فقد دخلت 125 سفينة وناقلة نفط خلال الربع الثالث من العام الجاري وصل على متنها أكثر من 253 ألف طن من البنزين وأكثر من 239 ألف طن من الديزل وسلع وبضائع أخرى.

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