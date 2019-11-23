أمن بنغازي: تسجيل أكثر من 41 ألف مركبة خلال 3 أشهر

أعلنت مديرية أمن بنغازي تسجيل (9,536) ألف مركبة خلال شهر اكتوبر بقسم المرور والتراخيص بنغــازي.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن عدد المركبات التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية أغسطس، سبتمبر، أكتوبر بلغ (41,155الف)مركبة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن عدد المركبات المسجلة في شهر أكتوبر بلغ (9,536الف)مركبة، وكانت احصائية شهر سبتمبر (16,107الف) مركبة ، وإحصائية شهر أغسطس بلغت (15,512الف)مركبة، لتكون حصيلة تسجيل المركبات خلال الثلاث الأشهر الماضية من هذا العام (41,155)الف مركبة مسجلة.

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