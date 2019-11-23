انطلاق المرحلة الثانية من حملة تجميل وتزيين شوارع مصراتة

أعلنت بلدية مصراتة أنها انطلقت صباح اليوم السبت في المرحلة الثانية من حملة تجميل وتزيين شارع رمضان السويحلي (شارع طرابلس) بوسط المدينة، والتي تنظمها وتشرف عليها بلدية مصراتة.

وأكد المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة الانتهاء من المرحلة الأولى من حملة تجميل وتزيين شارع رمضان السويحلي بوسط المدينة المتمثلة في تركيب إضاءة الزينة لأعمدة الإنارة بالتعاون مع إدارة فرع الوسطى بالشركة العامة للكهرباء.

وأوضحت البلدية أن الحملة التي تتواصل حتى يوم غد الأحد تأتي بالتعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات العامة، والتطوعية، ومفوضية مصراتة للكشافة والمرشدات، وحملة صدقة للعمل التطوعي.

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